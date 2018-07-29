Аленичев назвал заслуженной победу «Зенита» над «Енисеем»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения от "Зенита" (0:2) в матче первого тура чемпионата России отметил, что питерцы одержали заслуженную победу. По мнению наставника красноярцев, в концовке встречи его игрокам не хватило сил.

— Благодарен ребятам за их предельное старание, — сказал во флеш-интервью Аленичев. — В первом тайме, считаю, играли очень неплохо — дисциплинированно, в первую очередь, в обороне. Но во втором тайме, чувствовалось, что силенок не хватает, поскольку большую часть времени «Зенит» владел преимуществом. Это и сказалось в последней десятиминутке, где нас наказали голами. Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой! Будем двигаться дальше.

— По большому счету такой игры в дальнейшем должно хватать? Ничего кардинально не нужно менять?

— Нет, ничего менять не будем. Уверен, что мы на правильном пути.

— Показалось, что вы были не очень довольны тем, как вошел в игру Обрадович.

— Ну да, в его функции входило напрягать оборону соперника, цепляться за мячи. К сожалению, у него это получилось не на сто процентов.

Енисей — Зенит

Таблица переходов РПЛ //

Все о чемпионате России по футболу — здесь