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Дмитрий Аленичев: «Поздравляю „Зенит“ с заслуженной победой»
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Дмитрий Аленичев: «Поздравляю „Зенит“ с заслуженной победой» 

Спорт-Экспресс 22 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил, что причиной поражения красноярской команды в матче 1-го тура РПЛ против "Зенита" (0:2) стала психология.
— Поздравляю болельщиков «Енисея» с официальным дебютом в российской премьер-лиге, а «Зенит» с заслуженной победой, — цитирует Аленичева официальный сайт красноярского клуба. — В первом тайме мне понравилось, как мы играли. Особенно в обороне.
Во втором тайме сыграла роль психология футболистов. Мы отошли назад, начали играть на удержание счета, «Зенит» владел инициативой. В последние 15 минут подсели, чем соперник, к сожалению для нас, и воспользовался.
Енисей — Зенит
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