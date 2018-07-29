Прогноз на матч Енисей — Зенит: смогут ли питерцы с Семаком начать сезон с победы

«Енисей» — "Зенит" . Прогноз на матч 1-го российской Премьер-лиги (29.07.2018, 14:00 мск).

Второй игровой день стартового тура РФПЛ начнётся достаточно рано по московскому времени, так как будет проходить в Сибири. В Красноярске местный «Енисей» будет дебютировать в Премьер-лиге матчем против одного из фаворитов чемпионата — петербургского «Зенита». Фаворит в этом матче, конечно, очевиден, но питерцам сильно расслабляться не стоит — можно вспомнить, насколько тяжело было «сине-бело-голубым» стартовать год назад в Хабаровске, хотя победа тогда всё же была добыта. Сегодня победа зенитовцев оценивается коэффициентом 1.44.

"Енисей"

"Енисей" в прошлом сезоне активно сражался в ФНЛ за чемпионство с «Оренбургом» и «Крыльями Советов», но остался в итоге лишь на третьем месте. Поэтому путёвку в Премьер-лигу пришлось добывать в переходных матчах, и это удалось сделать в противостоянии с «Анжи» — тогда практически всё решилось в первом матче в Красноярске, который был выигран командой Дмитрия Аленичева со счётом 4:0. Ответная встреча закончилась поражением с хоккейным счётом 3:4.

У красноярцев были короткие каникулы, и уже в первой половине июня пришлось начать подготовительную работу к новому сезону. Первый сбор «Енисея» прошёл в Словении, где было сыграно 3 контрольных поединка, которые завершились с разными результатами — ничья, победа и поражение. Второй сбор проходил в Москве, где «Енисей» обыграл «Долгопрудный» (2:1) и «Анжи» (4:0), а также сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

"Енисей" массово укрепил свой состав в межсезонье футболистами, имеющими опыт игры в Премьер-лиге: Юрченко, Дугалич, Занев, Гаджибеков, Огуде, Ятченко, Зотов, Комолов, Костюков, Грицаенко и Бодул. Также в команду приехал молодой албанец Гавазай, уже привлекающийся к играм за национальную сборную.

"Зенит"

"Зенит" второй сезон подряд остался без Лиги чемпионов, и руководство клуба надеется, что серия неудач не будет продолжена. По окончании прошлого сезона клуб покинул Роберто Манчини , и владельцы «сине-бело-голубых», предварительно спросив мнение болельщиков, впервые с 2002-го года доверили пост главного тренера на постоянной основе отечественному специалисту — в «Зенит» вернулся Сергей Семак , здорово проявивший себя в качестве главного тренера «Уфы», которую смог вывести в еврокубки.

После семи лет верной службы «Зенит» покинул Кришито. В аренды были отданы Новосельцев, Цаллагов и Полоз. Покупать питерцы никого не стали, вернув лишь из аренд своих игроков — Чернова, Нету, Рязанцева, Эрнани, Мака, Шатова, Джорджевича, и, конечно, Дзюбу, прекрасно проявившего себя на домашнем для сборной России чемпионате мира.

"Зенит" готовился к сезону в Австрии, где провёл 4 контрольных матча, поочерёдно обыграв «Пинцгау» (1:0), московское «Динамо» (5:0), «Грассхоппер» (2:0) и «Дженоа» (3:2). После этого команда Семака заехала в итальянскую Пизу, где провела яркий матч с миланским «Интером», в котором сыграла вничью 3:3.

Где смотреть матч

Телеканал «МАТЧ ПРЕМЬЕР» начнёт прямую трансляцию из Красноярска в 13:45 по московскому времени. Текстовая трансляция матча «Енисей» — «Зенит» состоится на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Зенит" и «Енисей» ранее никогда не играли друг против друга.

Интересные факты

"Енисей" впервые в истории пробился в Премьер-лигу;

"Енисей" стал самой результативной командой прошлого сезона в ФНЛ — 68 забитых голов;

"Енисей" проиграл лишь 1 домашний матч в прошлом сезоне (+16=2-1, 38:12);

В межсезонье «Енисей» проиграл лишь 1 матч из шести (+3=2-1, 11:7);

"Зенит" в последних 15-ти сезонах не проигрывал в первом туре чемпионата (+10=5-0, 25:9);

"Зенит" выиграл 4 матча из последних 11-ти в РФПЛ (+4=5-2, 15:8);

"Зенит", наряду с чемпионом «Локомотивом», стал наименее пропускающей командой в прошлом сезоне в РФПЛ — 21 пропущенный гол;

"Зенит" не проиграл ни одного из пяти матчей в межсезонье, забивая в каждом из них (+4=1-0, 14:5).