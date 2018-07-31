Стартовый тур Российской премьер-лиги может установить антирекорд результативности

Стартовый тур нового сезона чемпионата России по футболу может установить антирекорд результативности.

После семи сыгранных матчей общими усилиями команды Российской премьер-лиги (РПЛ) забили восемь мячей. Если в заключительной встрече тура между «Крыльями Советов» и ЦСКА будет забито меньше двух голов, то будет установлен антирекорд результативности для стартовых туров чемпионата.

На данный момент антирекорд принадлежит стартовому туру национального чемпионата 2001 года, в котором было забито 10 мячей.