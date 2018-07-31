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Стартовый тур Российской премьер-лиги может установить антирекорд результативности
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Стартовый тур Российской премьер-лиги может установить антирекорд результативности 

Российский стадион 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Стартовый тур нового сезона чемпионата России по футболу может установить антирекорд результативности.
После семи сыгранных матчей общими усилиями команды Российской премьер-лиги (РПЛ) забили восемь мячей. Если в заключительной встрече тура между «Крыльями Советов» и ЦСКА будет забито меньше двух голов, то будет установлен антирекорд результативности для стартовых туров чемпионата.
На данный момент антирекорд принадлежит стартовому туру национального чемпионата 2001 года, в котором было забито 10 мячей.
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