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«Ювентус» по пенальти победил «Бенфику» в матче МКЧ
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«Ювентус» по пенальти победил «Бенфику» в матче МКЧ
LiveSport.Ru
2 часа назад
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Туринский «Ювентус» в матче Международного кубка чемпионов одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» — 1:1 (3:2 по пенальти).
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