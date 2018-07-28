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«Львов» — «Динамо Киев» — 0:1 (обзор)
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«Львов» — «Динамо Киев» — 0:1 (обзор) 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча второго тура чемпионата Украины между «Львовом» и киевским «Динамо».
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Парфёнов: "Мы в шоке от результата матча с "Анжи" Киевское "Динамо" вырвало победу над "Львовом", "Александрия" сильнее "Зари" "Енисей" потроллил Дзюбу
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