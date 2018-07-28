«Енисей» потроллил Дзюбу

«Енисей» в преддверии матча с "Зенитом" потроллил форварда соперника Артёма Дзюбу.

29-летний футболист после приёма у президента России Владимира Путина в эфире одного из телеканалов сказал следующее: «У меня вылет в 22:00. Прилечу в Красноярск поздно ночью, но такие мероприятия важны. Думаю, что успею подготовиться к игре».

Однако матч «Енисей» — «Зенит» состоится не в Красноярске, а в Тюмени, в связи с чем сибирский клуб не упустил возможности «подколоть» Дзюбу.

"Друзья, позвоните Дзюбе, пожалуйста. Скажите, что матч «Енисей» — «Зенит» в Тюмени. Но если что игру покажут в кинотеатрах и барах Красноярска!" — говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере «Енисея».