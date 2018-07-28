Ещё
«Енисей» потроллил Дзюбу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Енисей» потроллил Дзюбу 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Енисей» в преддверии матча с "Зенитом" потроллил форварда соперника Артёма Дзюбу.
29-летний футболист после приёма у президента России Владимира Путина в эфире одного из телеканалов сказал следующее: «У меня вылет в 22:00. Прилечу в Красноярск поздно ночью, но такие мероприятия важны. Думаю, что успею подготовиться к игре».
Однако матч «Енисей» — «Зенит» состоится не в Красноярске, а в Тюмени, в связи с чем сибирский клуб не упустил возможности «подколоть» Дзюбу.
"Друзья, позвоните Дзюбе, пожалуйста. Скажите, что матч «Енисей» — «Зенит» в Тюмени. Но если что игру покажут в кинотеатрах и барах Красноярска!" — говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере «Енисея».
Soccer News: последние новости
"Львов" – "Динамо Киев" - 0:1 (обзор) Парфёнов: "Мы в шоке от результата матча с "Анжи" Киевское "Динамо" вырвало победу над "Львовом", "Александрия" сильнее "Зари"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова высказалась о наградах для футболистов321
Награждение футболистов возмутило российских спортсменов523
Дзюба сделал смелое предложение Путину101
Футболисты получили свои награды105
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
00:10
Фалькао поприветствовал Головина по-русски
Футбол Прочее
01:20
«Признайте Макларена»: почему легкоатлетов не пускают в Европу
Легкая атлетика Статьи
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
Путин вручает награды футболистам
Футбол
01:59
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой
Фигурное катание Статьи
00:17
Допинговая «Санта-Барбара» в России: это не закончится никогда
Легкая атлетика Статьи
Все заново: Каррера ведет «Спартак» к вершине
Прочее Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение