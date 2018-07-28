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«Ростов» в большинстве победил «Ахмат»
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«Ростов» в большинстве победил «Ахмат» 

LiveSport.Ru 53 минуты назад
Грозненский «Ахмат» потерпел гостевое поражение от «Ростова» (0:1) в матче 1-го тура чемпионата России.
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