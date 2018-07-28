Дэвид Немировски: «На данный момент „Торпедо“ еще не готово к сезону»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски после поражения в товарищеском матче от московского «Динамо» (3:4) подчеркнул, что у его команды не получился первый период.

— После игры сказал ребятам, что нельзя так начинать матч, — приводит официальный сайт КХЛ слова Немировски. — Не знаю, что это было. В сезоне такого никто не простит.

В целом я доволен новичками команды. Важно было посмотреть на хоккеистов в игровом режиме. Чем-то доволен, чем-то, разумеется, нет. На матч ставили задачу играть активно, «в давление», биться за каждый момент. Первый период не получился, потом было получше. Хорошо, что игроки проявили характер и бились до конца. На данный момент команда еще не готова к сезону. Впереди целый месяц, и у нас есть план, по которому работаем.