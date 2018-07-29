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Главный тренер «Ахмата» назвал великолепным стадион «Ростов-Арена»
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Главный тренер «Ахмата» назвал великолепным стадион «Ростов-Арена» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Игорь Ледяхов назвал стадион «Ростов-Арена» великолепным, а публику — доброжелательной. Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции.
В субботу «Ростов» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер— лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ростов-Арене», которая принимала матчи чемпионата мира, игру посетили 27 975 зрителей.
"Великолепно. Стадионы, которые у нас построили к чемпионату мира — это что-то. Очень понравился, как и публика в Ростове, я много лет здесь прожил, зрители — доброжелательные, умеют болеть, приятно играть", — сказал он.
Также Ледяхов сообщил, что удаление в ходе первого тайма сломало всю игру, команда хотела стартовать, взяв очки в первом туре. «Будем думать, во втором туре дома нужно обязательно набирать очки», — добавил тренер.
"Ростов" набрал три очка. В следующем туре 5 августа ростовчане сыграют в гостях с московским ЦСКА, «Ахмат» в этот же день примет красноярский «Енисей».
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