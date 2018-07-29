Карпин: задача «Ростова» — выиграть чемпионат России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. / ТАСС /. Задачей футбольного клуба «Ростов» на сезон является победа в чемпионате России, заявил главный тренер Валерий Карпин на пресс— конференции после матча с «Ахматом».

В субботу «Ростов» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер— лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ростов-Арене», которая принимала матчи чемпионата мира, игру посетили 27 975 зрителей.

"Выиграть чемпионат", — сказал Карпин, говоря о задаче на сезон. Комментируя итог встречи, он отметил, что до удаления футболиста соперников игра ему понравилась больше.

"Мы владели мячом, забили в конце первого тайма, тревожнее было после удаления, последние минуты не порадовали. Боязнь приводила к тому, что теряли мячи необоснованно, — отметил он. — Начали с трех очков, это важно, поблагодарить болельщиков хочется. Футболисты сделали, что могли, выложились на полную, без травм".

По его словам, состав на матч был обусловлен тем, что это была первая игра для новых футболистов команды. «Некоторые не знакомы были, выпустил в первом матче проверенных бойцов. Выбор из-за этого во многом был таким, — поделился Карпин. — Те футболисты, которые есть, меня устраивают, любой тренер в мире хочет футболистов лучше».

"Ростов" набрал три очка. В следующем туре 5 августа «Ростов» сыграет в гостях с московским ЦСКА, «Ахмат» в этот же день примет красноярский «Енисей».