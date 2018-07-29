Александр Бубнов: По составу «Зенит», очевидно, сильнее «Енисея»

«Прогноз: 1:2. Посмотрим, что будет являть собой «Зенит» под началом Сергея Семака . Хотя он недавно принял команду, максимальные задачи никто не отменял. По составу «Зенит», очевидно, сильнее новоприбывшего в РПЛ «Енисея», — приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, матч «Енисей» — «Зенит» состоится сегодня, 29 июля и начнется в 14:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.