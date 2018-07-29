Ещё
Александр Бубнов: По составу «Зенит», очевидно, сильнее «Енисея»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Бубнов: По составу «Зенит», очевидно, сильнее «Енисея» 

Советский спорт 1 час назад
Футбольный эксперт Александр Бубнов — о предстоящем матче первого тура чемпионата России «Енисей» — «Зенит».
«Прогноз: 1:2. Посмотрим, что будет являть собой «Зенит» под началом Сергея Семака. Хотя он недавно принял команду, максимальные задачи никто не отменял. По составу «Зенит», очевидно, сильнее новоприбывшего в РПЛ «Енисея», — приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, матч «Енисей» — «Зенит» состоится сегодня, 29 июля и начнется в 14:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Советский спорт: последние новости
Гамова раскритиковала министерство спорта за присвоение ЗМС футболистам Минское «Динамо» обыграло ДАК в отборочном раунде Лиги Европы Олег Терехин: «Динамо» реально бороться за пятое-шестое место, но не выше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова высказалась о наградах для футболистов393
Награждение футболистов возмутило российских спортсменов534
Дзюба сделал смелое предложение Путину101
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой70
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
00:10
Фалькао поприветствовал Головина по-русски
Футбол Прочее
01:20
«Признайте Макларена»: почему легкоатлетов не пускают в Европу
Легкая атлетика Статьи
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
Путин вручает награды футболистам
Футбол
01:59
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой
Фигурное катание Статьи
00:17
Допинговая «Санта-Барбара» в России: это не закончится никогда
Легкая атлетика Статьи
Все заново: Каррера ведет «Спартак» к вершине
Прочее Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение