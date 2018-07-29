Эксперт Бубнов дал прогноз на матч «Енисей» — «Зенит»

"Прогноз: 1:2. Посмотрим, что будет являть собой «Зенит» под началом Сергея Семака . Хотя он недавно принял команду, максимальные задачи никто не отменял. По составу «Зенит», очевидно, сильнее новоприбывшего в РПЛ «Енисея», — заявил Бубнов.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» прилетел в Тюмень на матч с «Енисеем».