Бывший игрок "Спартака", а ныне эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Енисеем» и "Зенитом", передает Sportbox.ru.
"Прогноз: 1:2. Посмотрим, что будет являть собой «Зенит» под началом Сергея Семака. Хотя он недавно принял команду, максимальные задачи никто не отменял. По составу «Зенит», очевидно, сильнее новоприбывшего в РПЛ «Енисея», — заявил Бубнов.
Матч начнется в 14.00 по московскому времени.
"Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее «Зенит» прилетел в Тюмень на матч с «Енисеем».