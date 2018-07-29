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Луч — Зенит-2
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Луч — Зенит-2 

Евро-футбол.Ру 47 минут назад
Два неудачника стартовых туров встретятся во Владивостоке, чтобы набрать первые очки в сезоне.
При неплохой показанной игре коллектив из Владивостока так и не смог забить в двух турах ни одного мяча. Кроме того, «Луч» пропустил по голу в каждой из игр и с нулём очков находится в зоне вылета.
Зенит-2  "Зенит-2" играет в схожем стиле со своим сегодняшним соперником. Стиль, в данном случае, подразумевает набранные очки и показанный уровень футбола. В крайний игровой день питерский клуб обязан был набирать первые баллы, но ведя в счёте с минимальной разницей, во втором тайме дважды пропустил от «Чертаново» и оказался в зоне вылета.
Где смотреть матч
Поединок «Луч» — «Зенит-2» состоится во Владивостоке на стадионе «Динамо» (вместимость:10005), 29.07.2018 в 10:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult.
Статистика личных встреч
"Луч" — «Зенит-2» +1=3-2. Разница мячей: 4:6.
В прошлом сезоне встреча во Владивостоке завершилась ничейным результатом. В гостях «Луч» одержал победу со счётом 2:1.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
Перед футболистами «Луча» администрация региона поставила задачу выхода в РФПЛ. Спишем неудачи в первых двух турах на отсутствие должной сыгранности. Настало время набирать очки, П1-2,35.
Константин Лицин
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