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«Краснодар-2» переиграл «Мордовию» в матче ФНЛ
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«Краснодар-2» переиграл «Мордовию» в матче ФНЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Краснодар-2» одержал победу над саранской «Мордовией» в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличился Даниил Уткин, также мяч в свои ворота забил защитник «Мордовии» Евгений Ятченко. У хозяев голом отметился Владимир Обухов.
После трех туров «Краснодар-2» находится на пятой строчке турнирной таблице ФНЛ, набрав пять очков. «Мордовия» (четыре очка) занимает девятое место.
Россия. ФНЛ. 3-й тур "Мордовия" (Саранск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:2 Голы: 0:1 — Уткин, 36; 0:2 — Ятченко, 48 (автогол); 1:2 — Обухов, 52
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