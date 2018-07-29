«Краснодар-2» переиграл «Мордовию» в матче ФНЛ

«Краснодар-2» одержал победу над саранской «Мордовией» в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает "Советский спорт"

После трех туров «Краснодар-2» находится на пятой строчке турнирной таблице ФНЛ, набрав пять очков. «Мордовия» (четыре очка) занимает девятое место.

Россия. ФНЛ. 3-й тур "Мордовия" (Саранск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:2 Голы: 0:1 — Уткин, 36; 0:2 — Ятченко, 48 (автогол); 1:2 — Обухов, 52