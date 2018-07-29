Прогноз на матч Арсенал Тула — Динамо Москва: получится ли матч результативным

«Арсенал» Тула — «Динамо» Москва. Прогноз на матч 1-го российской Премьер-лиги (29.07.2018, 16:30 мск).

Две крепкие и амбициозные команды начнут новый сезон очным поединком — в Туле местный «Арсенал» примет в гости столичное «Динамо». Обе команды закончили прошлый сезон в верхней половине турнирной таблицы, и следующим шагом на пути развития должна стать активная борьба за еврокубковую зону. Фаворита перед этой встречей выделить практически невозможно, и с этим согласны букмекеры, предлагающие как на победу каждой из сторон, так и на ничью, примерно равные коэффициенты.

"Арсенал" Тула

Тульскому «Арсеналу» не хватило буквально одного очка для путёвки в еврокубки в прошлом сезоне — не помогла победа в последнем туре над ставшим чемпионом «Локомотивом». В межсезонье болельщиков туляков ждало огорчение — клуб покинул главный тренер Миодраг Божович , который как раз превратил «оружейников» из борцов за выживание в претендентов на выход в Лигу Европы. Что правда, замена «рулевого» была найдена достойная — команду возглавил опытный белорусский специалист Олег Кононов

Как и многие другие российские клубы, «Арсенал» проводил тренировочные сборы в Австрии, где было сыграно 6 контрольных матчей, но победить удалось только местный любительский клуб. Вернувшись в Тулу, «оружейники» провели неделю назад с удивившим вчера в Екатеринбурге «Анжи», и этот товарищеский матч закончился вничью 0:0.

В межсезонье «Арсенал» серьёзно потерял в атакующем потенциале — в "Зенит" вернулись Джорджевич и Дзюба, забившие на двоих более трети всех голов команды в прошлом сезоне. Приобрести пока что удалось разве что вратаря Нигматуллина и хорошего болгарского полузащитника Костадинова.

"Динамо" Москва

Московское «Динамо» в прошлом сезоне неважно выглядело в первой половине сезона, но после смены тренерского штаба «бело-голубые» серьёзно поправили свои результаты. Не имевший большого опыта работы главным тренером Дмитрий Хохлов значительно преобразил динамовцев, и при нём команда проиграла лишь 4 матча из 18-ти, хотя команде явно не хватало кадрового потенциала.

Тем не менее руководство клуба этим летом не торопится укреплять свой состав. Удалось без платы заполучить только опытного Жоаозиньо, который на протяжении семи сезонов выступал за «Краснодар». При этом в обратном направлении отправился Катрич. В аренду в «Енисей» был отпущен Зотов. Но главное потерей динамовцев, конечно, является уход Ташаева в "Спартак" — трансфер принёс полтора миллиона евро на счёт «Динамо».

На тренировочных сборах «бело-голубые» провели 5 матчей, из которых удалось выиграть 3, ещё одна встреча закончилась вничью, а также «Динамо» было разгромлено в Австрии «Зенитом» (0:5).

Где смотреть матч

Посмотреть матч «Арсенал» — «Динамо» в прямом эфире можно будет на телеканале «МАТЧ ПРЕМЬЕР», начиная с 16:15 по московскому времени. В это же время уже будет доступна текстовая трансляция встречи на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Арсенал" немного уступает «Динамо» в небогатой статистике личных встреч: +1=1-2, 5:6. В прошлом сезоне туляки победили дома с минимальным счётом 1:0, благодаря голу защитника Беляева в середине первого тайма. В Москве динамовцы добыли волевую победу 2:1.

Интересные факты

"Арсенал" имеет 6-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+4=2-0, 12:7);

В семи из последних восьми матчей «Арсенала» в РФПЛ проходила ставка «Тотал больше 2,5 гола»;

"Арсенал" стал одной из самых бескомпромиссный команд прошлого сезона в РФПЛ — 6 ничьих;

"Арсенал" выиграл лишь 1 из семи матчей в межсезонье (+1=4-2, 10:9);

В последних четырёх турах прошлого сезона «Динамо» набрало 10 очков;

"Динамо" выиграло 4 из пяти последних выездных матчей (+4=0-1, 7:4);

"Динамо" забивало в каждом из последних восьми выездных матчей;

"Динамо" проиграло лишь 1 из пяти матчей в межсезонье (+3=1-1, 14:10).