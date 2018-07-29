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«Томь» обыграла «Ротор» в матче ФНЛ
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«Томь» обыграла «Ротор» в матче ФНЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Томь» одержала победу над волгоградским «Ротором» в третьем туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Томске на стадионе «Труд», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Николай Калинский и Ислам Тлупов.
Благодаря победе «Томь» вышла в лидеры ФНЛ, набрав девять очков. «Ротор» (четыре очка) находится на девятой строчке.
В следующем туре томский клуб примет «Зенит-2», а «Ротор» дома сыграет с «Сочи».
Ранее сообщалось, что ярославский «Шинник» сыграл вничью с московским «Спартаком-2».
Россия. ФНЛ. 3-й тур "Томь" (Томск) — «Ротор» (Волгоград) — 2:0  Голы: 1:0 — Калинский, 31; 2:0 — Тлупов, 62
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