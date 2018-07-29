«Томь» обыграла «Ротор» в матче ФНЛ

«Томь» одержала победу над волгоградским «Ротором» в третьем туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает "Советский спорт"

Ислам Тлупов. Встреча, прошедшая в Томске на стадионе «Труд», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Николай Калинский

Благодаря победе «Томь» вышла в лидеры ФНЛ, набрав девять очков. «Ротор» (четыре очка) находится на девятой строчке.

В следующем туре томский клуб примет «Зенит-2», а «Ротор» дома сыграет с «Сочи».

Ранее сообщалось, что ярославский «Шинник» сыграл вничью с московским «Спартаком-2».

Россия. ФНЛ. 3-й тур "Томь" (Томск) — «Ротор» (Волгоград) — 2:0 Голы: 1:0 — Калинский, 31; 2:0 — Тлупов, 62