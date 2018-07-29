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Прогноз на матч Шахтёр — Арсенал-Киев: с каким результатом победят дончане
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Прогноз на матч Шахтёр — Арсенал-Киев: с каким результатом победят дончане 

Евро-футбол.Ру 9 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Шахтёр» — «Арсенал-Киев». Прогноз на матч 2-го украинской Премьер-лиги (29.07.2018, 19:30 мск).
"Александрия" и «Динамо» выиграли вчерашние матчи, и имеют в своём активе по 6 очков. Чтобы присоединиться к этой лидирующей компании нужно выигрывать донецкому «Шахтёру». Задача для «горняков» не самая сложная, ведь играть им нужно с новичком и потенциальным аутсайдером чемпионата — клубом «Арсенал-Киев». Букмекеры перед этим матчем уверены в лёгкой победе дончан, о чём говорит предлагаемый на их победу минимальный коэффициент 1.04.
"Шахтёр"
"Шахтёр" неудачно начал сезон, проиграв матч за Суперкубок Украины киевскому «Динамо» (0:1). Особенно обидно для команды Паулу Фонсеки то, что играла она получше соперника, но из-за ошибки вратаря пропустили, а затолкать мяч в чужие ворота так и не смогли. Чемпионат «горняки» начали с ещё одним новичком Премьер-лиги «Десной», которая была без особых проблем обыграна — 2:0.
"Арсенал-Киев"
Киевский «Арсенал» стал победителем Первой лиги в прошлом сезоне, и болельщики этой столичной команды надеялись, что потенциала команды будет достаточно, чтобы закрепиться в элитной лиге страны. Но по первому туру «канониры» показали себя наименее подготовленной командой к сезону, заслуженно проиграв «Львову» (0:2). На предсезонных сборах, кстати, «Арсенал-Киев» также не выиграл ни одного контрольного матча. Видимо, выбор главным тренером неизвестного итальянца Фабрицио Раванелли был ошибочным, хотя не будем сильно забегать наперёд.
Статистика личных встреч
"Шахтёр" имеет большое преимущество по статистике личных встреч над столичным «Арсеналом»: +18=7-2, разница мячей — 65:15. В последний раз команды встречались 3 года назад в рамках 1/16 финала Кубка Украины, и тогда дончане разгромили «канониров» в Киеве со счётом 3:0, благодаря голам Малышева, Эдуардо и Гриня. Последний, кстати, нынче выступает за «Арсенал» на правах аренды.
Интересные факты
"Шахтёр" выиграл 7 из восьми последних домашних матчей в УПЛ (+7=0-1, 22:4);
В последний раз «Шахтёр» не забивал в ворота соперника на внутренней арене, не считая матчей с «Динамо», более десяти месяцев назад;
"Арсенал-Киев" не выиграл ни одного матча в межсезонье, играя лишь с командами низших украинских лиг (+0=2-2, 2:5).
Прогноз от Евро-футбол.ру
"Шахтёр" подходит к матчу с большими проблемами в обороне — по разным причинам в матче не примут участие Ордец, Кривцов, Ракицкий и Исмаили. Особенно остро проблемы будут ощущаться в центральной оси, где придётся использовать игрока без опыта игры на данной позиции. Это даёт шансы «Арсеналу» по крайней мере на гол. Но с атакой у «горняков» всё в порядке, а такому сопернику они способны забивать минимум 3 гола. Наш прогноз: «Шахтёр» победит и Тотал больше 2,5" — коэффициент 2.03  Михаил КРИПАК
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