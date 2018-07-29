Ещё
«Шинник» не сумел обыграть «Спартак-2» в матче ФНЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Шинник» не сумел обыграть «Спартак-2» в матче ФНЛ 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Ярославский «Шинник» сыграл вничью с московским «Спартаком-2» в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 1:1. С составе хозяев отличился Эльдар Низамутдинов. У гостей мяч забил Силваниус Нимели.
После трех туров ярославский клуб возглавляет турнирную таблицу ФНЛ с семью очками. «Спартак-2» (пять очков) находится на пятой строчке.
В следующем туре «Шинник» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», а «Спартак-2» в Новосибирске встретится с «Сибирью».
Россия. ФНЛ. 3-й тур "Шинник" (Ярославль) — «Спартак-2» (Москва) — 1:1 Голы: 0:1 — Нимели, 34; 1:1 — Низамутдинов, 54
Газета.Ru: последние новости
Известная волейболистка раскритиковала награду сборной России Стали известны стартовые составы на матч первого тура РПЛ "Арсенал" - "Динамо" Итальянский агент сделал прогноз на сезон РПЛ
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова показала интимное фото30
Награды футболистам раскололи российский спорт162
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов179
Губерниев поспорил с олимпийским чемпионом80
Гамова ответила на травлю в Сети460
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
01:17
«Ненормально хорош»: все восторгаются голом Шакири
Футбол Статьи
00:23
Черчесов «наказал» сборную на встрече с Путиным
Футбол
02:31
Гамова ответила на травлю в Сети
Волейбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
00:10
Фалькао поприветствовал Головина по-русски
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение