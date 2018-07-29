«Шинник» не сумел обыграть «Спартак-2» в матче ФНЛ

Ярославский «Шинник» сыграл вничью с московским «Спартаком-2» в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 1:1. С составе хозяев отличился Эльдар Низамутдинов . У гостей мяч забил Силваниус Нимели.

После трех туров ярославский клуб возглавляет турнирную таблицу ФНЛ с семью очками. «Спартак-2» (пять очков) находится на пятой строчке.

В следующем туре «Шинник» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», а «Спартак-2» в Новосибирске встретится с «Сибирью».

Россия. ФНЛ. 3-й тур "Шинник" (Ярославль) — «Спартак-2» (Москва) — 1:1 Голы: 0:1 — Нимели, 34; 1:1 — Низамутдинов, 54