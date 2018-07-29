Ещё
Шинник — Спартак-2
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шинник — Спартак-2 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Лидер текущего сезона ФНЛ играет первый домашний матч против «Спартака-2».
Шинник
Ярославский клуб в первом туре получил своего самого принципиального соперника последних месяцев. «Авангард» «украл» у ярославцев финал кубка России, но никак не мог выиграть в чемпионате. В этот раз «Шинник» вновь был сильнее. Во втором туре команда Александра Побегалова набрала ещё три очка, одолев «Сибирь».
Спартак-2  "Спартак-2" стартовал с победы над «Сочи», дома юные «красно-белые» не смогли вскрыть оборону «Авангарда».
Где смотреть матч
Поединок «Шинник» — «Спартак-2» состоится в Ярославле на стадионе «Шинник» (вместимость: 23000), 29.07.2018 в 14:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult.
Статистика личных встреч
"Шинник" — «Спартак-2»: +4=1-2. Разница мячей: 10:7.
В прошлом сезоне «Шинник» дважды обыграл московскую команду: 2:1 и 1:0.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
Этот поединок станет первым для «Шинника» в родных стенах в этом сезоне ФНЛ. Ярославский клуб до начала сезона считался одним из фаворитов турнира по причине того, что Александру Побегалову удалось сохранить «костяк» команды. Третья подряд победа усилит впечатление от уровня «Шинника». Пока что в неё и верим, П1-1,75.
Константин Лицин
Евро-футбол.Ру: последние новости
Гамова: "Кто-то получает заслуженных мастеров спорта лишь за выход в 1/4 финала" Прогноз на матч Арсенал Тула - Динамо Москва: получится ли матч результативным Прогноз на матч Енисей - Зенит: смогут ли питерцы с Семаком начать сезон с победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Награждение футболистов возмутило российских спортсменов619
Тарасова высказалась о наградах для футболистов526
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Дзюба сделал смелое предложение Путину104
Бывший футболист сборной РФ поддержал Гамову83
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
00:10
Фалькао поприветствовал Головина по-русски
Футбол Прочее
01:20
«Признайте Макларена»: почему легкоатлетов не пускают в Европу
Легкая атлетика Статьи
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
Путин вручает награды футболистам
Футбол
01:59
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой
Фигурное катание Статьи
00:17
Допинговая «Санта-Барбара» в России: это не закончится никогда
Легкая атлетика Статьи
Все заново: Каррера ведет «Спартак» к вершине
Прочее Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение