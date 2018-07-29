Шинник — Спартак-2

Лидер текущего сезона ФНЛ играет первый домашний матч против «Спартака-2».

Шинник

Ярославский клуб в первом туре получил своего самого принципиального соперника последних месяцев. «Авангард» «украл» у ярославцев финал кубка России, но никак не мог выиграть в чемпионате. В этот раз «Шинник» вновь был сильнее. Во втором туре команда Александра Побегалова набрала ещё три очка, одолев «Сибирь».

Спартак-2 "Спартак-2" стартовал с победы над «Сочи», дома юные «красно-белые» не смогли вскрыть оборону «Авангарда».

Где смотреть матч

Поединок «Шинник» — «Спартак-2» состоится в Ярославле на стадионе «Шинник» (вместимость: 23000), 29.07.2018 в 14:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult.

Статистика личных встреч

"Шинник" — «Спартак-2»: +4=1-2. Разница мячей: 10:7.

В прошлом сезоне «Шинник» дважды обыграл московскую команду: 2:1 и 1:0.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Этот поединок станет первым для «Шинника» в родных стенах в этом сезоне ФНЛ. Ярославский клуб до начала сезона считался одним из фаворитов турнира по причине того, что Александру Побегалову удалось сохранить «костяк» команды. Третья подряд победа усилит впечатление от уровня «Шинника». Пока что в неё и верим, П1-1,75.