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Томаров: для «Уфы» все игры важные — что в Лиге Европы, что в чемпионате России
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Томаров: для «Уфы» все игры важные — что в Лиге Европы, что в чемпионате России 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
«Мы готовимся от матча к матчу, все игры для нас важные — что в Лиге Европы, что в чемпионате России. Разделения у нас нет. Конечно, нам добавила головной боли травма Кротова в прошлой игре, но слава богу, что у него не такое серьёзное повреждение. Думаю, он вернётся на поле в ближайшее время.
То, что «Локомотив» недавно провёл сложный матч с ЦСКА, — это, думаю, не будет играть решающую роль. Да, у нас было на один день больше для подготовки, но мне не кажется, что это принципиально", — сказал Томаров в эфире канала «Матч Премьер».
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