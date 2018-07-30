Томаров: для «Уфы» все игры важные — что в Лиге Европы, что в чемпионате России

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».

«Мы готовимся от матча к матчу, все игры для нас важные — что в Лиге Европы, что в чемпионате России. Разделения у нас нет. Конечно, нам добавила головной боли травма Кротова в прошлой игре, но слава богу, что у него не такое серьёзное повреждение. Думаю, он вернётся на поле в ближайшее время.

То, что «Локомотив» недавно провёл сложный матч с ЦСКА, — это, думаю, не будет играть решающую роль. Да, у нас было на один день больше для подготовки, но мне не кажется, что это принципиально", — сказал Томаров в эфире канала «Матч Премьер».