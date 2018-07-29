«Нижний Новгород» сыграет с «Тамбовом» 29 июля

29 июля, в воскресенье, «Нижний Новгород» в матче третьего тура чемпионата ФНЛ сыграет в «Тамбове» с одноименным клубом.

17 июля в своем первом матче чемпионата нижегородцы в гостях сыграли вничью с саранской «Мордовией» 2:2, а 22 июля наш клуб на своем поле со счетом 2:1 обыграл «Тюмень». С четырьмя очками, набранными в трех играх, нижегородцы занимают пятую строчку турнирной таблицы.

В активе «Тамбова» шесть очков. Соперники нашего клуба обыграли в гостях питерский «Зенит-2» и калининградскую «Балтику» с одинаковым счетом 2:1. Команда замыкает тройку лидеров турнира.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.