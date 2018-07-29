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Губерниев поспорил с олимпийским чемпионом
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Губерниев вступил в перепалку с олимпийским чемпионом 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил олимпийскому чемпиону Дмитрию Мусэрскому, написавшему пост в поддержку двукратной чемпионки мира волейболистки Екатерины Гамовой и раскритиковавшему организацию концерта, посвящённого чествованию российских спортсменов. В том, что касается концерта, Мусэрский написал:
«Я вообще молчу про организацию чествования в Кремле. Все было построено вокруг футболистов, которые приехали на 20 минут и потом куда-то исчезли. Мы же проторчали там 3 часа с начала концерта до самого закрытия! А у нас сборы идут, тренировки, режим… Многие пропустили медицинские и восстановительные процедуры… По итогу никого из игроков даже не объявили и не дали возможность обратиться с речью к зрителям… Вот отношение к первым местам в волейболе в нашей стране!».
В комментариях под записью Губерниев ответил на критику:
«Интересно, а я кого объявлял? Неужто не волейболистов? Дима, и если ты помнишь, про волейбол мы реально много сказали. Зачем так? И кто виноват, что вы с микрофонами стояли и еле сказали два слова? Удачи на чемпионате мира».
Ранее Екатерина Гамова, раскритиковавшая решение российского Министерства спорта о присвоении званий заслуженных мастеров спорта футболистам российской сборной по футболу после ЧМ-2018, спровоцировала критику в свой адрес от фолловеров.
«Удивлён, читая комментарии, как люди поливают грязью человека столько вложившего в развитие спорта в своей стране! Катя не заслужила такого однозначно!» — написал Мусэрский, подчеркнув, что «значок Заслуженного Мастера Спорта даётся в России за 1-3 место в Олимпийских играх и за 1 место на Чемпионате Мира. Но никак не за выход в 1/4 финал!».
Комментарии74  Ещё 7 источников 
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