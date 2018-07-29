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Губерниев вступил в перепалку с олимпийским чемпионом
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Губерниев — Мусэрскому: кто виноват, что волейболисты еле сказали два слова? 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил олимпийскому чемпиону Дмитрию Мусэрскому, который раскритиковал организацию концерта, посвящённого чествованию российских спортсменов. В частности, Мусэрский написал:
«По итогу никого из игроков даже не объявили и не дали возможности обратиться с речью к зрителям… Вот отношение к первым местам в волейболе в нашей стране».
«Интересно, а я кого объявлял? Неужто не волейболистов? Дима, и если ты помнишь, про волейбол мы реально много сказали. Зачем так? И кто виноват, что вы с микрофонами стояли и еле сказали два слова? Удачи на чемпионате мира», — написал Губерниев в комментариях под записью Мусэрского в сети «Инстаграм».
Мусэрский объяснил, почему игроки не смогли обратиться к собравшимся.
«Поприветствуйте публику» и наши тексты совершенно не совпадали по смыслу. Тем более, должна была быть последовательность ораторов (как нам говорили), и тогда текст приобрёл бы законченный смысл. Если бы знали, что будет так, то от себя что-нибудь сымпровизировали. И зачем тогда было целый день настраивать, что всё должно быть чётко, без запинок, по времени? Рассказывали, где стоять, кому говорить первым, кому вторым, мол, это же очень важное мероприятие. А в итоге получилось всё наоборот. А потом: «Извините, наверное, произошел какой-то сбой", — ответил волейболист.
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