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Александр Зотов: «Зенит находится в хорошем состоянии, но и „Енисей“ не подарок. Пусть попробует нас обыграть»
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Александр Зотов: «Зенит находится в хорошем состоянии, но и „Енисей“ не подарок. Пусть попробует нас обыграть» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Полузащитник «Енисея» Александр Зотов в интервью клубному телевидению поделился мнением о матче 1-го тура Российской премьер-лиги с "Зенитом". Встреча пройдет в Тюмени. — Я думаю, что «Зенит» является одним из главных фаворитов чемпионата России. В это межсезонье мне уже приходилось с ними сталкиваться в товарищеской игре, — отметил Зотов. — Нас ожидает сложная и тяжелая игра. Соперник в хорошем состоянии находится, но и мы не подарок. Пусть попробуют нас обыграть. Ранее в Тюмени юные футболисты остались в восторге от знакомства с Артемом Дзюбой, буквально разорвав его на фото.
"Енисей" — «Зенит»: чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча — начало в 14.00 (время московское)
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