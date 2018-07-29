Александр Зотов: «Зенит находится в хорошем состоянии, но и „Енисей“ не подарок. Пусть попробует нас обыграть»

Полузащитник «Енисея» Александр Зотов в интервью клубному телевидению поделился мнением о матче 1-го тура Российской премьер-лиги с "Зенитом" . Встреча пройдет в Тюмени. — Я думаю, что «Зенит» является одним из главных фаворитов чемпионата России. В это межсезонье мне уже приходилось с ними сталкиваться в товарищеской игре, — отметил Зотов. — Нас ожидает сложная и тяжелая игра. Соперник в хорошем состоянии находится, но и мы не подарок. Пусть попробуют нас обыграть. Ранее в Тюмени юные футболисты остались в восторге от знакомства с Артемом Дзюбой , буквально разорвав его на фото. "Енисей" — «Зенит»: чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча — начало в 14.00 (время московское)