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Зотов: «Зенит» находится в очень хорошем состоянии, но «Енисей» тоже не подарок»
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Зотов: «Зенит» находится в очень хорошем состоянии, но «Енисей» тоже не подарок» 

SPORT24.ru 25 минут назад
Новичок «Енисея» Александр Зотов поделился впечатлениями от перехода в красноярский «Енисей». Он также отметил, что его новой команде придется очень непросто в первом туре РПЛ против «Зенита».
Зотов является футболистом «Динамо» и будет выступать в «Енисее» на правах аренды.
«Коллектив принял хорошо, спасибо ребятам. Со многими знаком, против многих уже играл. Аленичев? Он меня знает, я знаю его требования. Можно сказать, что это был один из ключевых факторов, повлиявших на мое решение. При встрече он объяснил, где на поле меня видит и чего ждет от меня.
«Зенит» сейчас главный фаворит. Плюс, я в это межсезонье уже сталкивался с ними в товарищеской игре на сборах. «Енисей» ожидает очень сложная игра. Соперник находится в очень хорошем состоянии, но и мы не подарок. Пускай попробуют нас обыграть», — рассказал Зотов в интервью клубной пресс-службе.
Матч «Енисей» — «Зенит» пройдет сегодня, 29 июля, в Тюмени. Игра начнется в 14:00 по московскому времени.
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