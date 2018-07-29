Евсеев: «Урал» создал 5-6 голевых моментов, забей хотя бы один, обыграли бы «Анжи»

Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев прокомментировал поражение от «Анжи» (0:1) в матче 1-го тура РПЛ. Встреча состоялась накануне на стадионе «Екатеринбург Арена».

«Не забили свои моменты. У «Анжи» был один момент, они его реализовали. У «Урала» было 5-6 голевых моментов. Забей хотя бы один, довели бы матч до победы», — рассказал Евсеев в интервью пресс-службе клуба.

Следующий матч «Урал» проведет 10 августа в Екатеринбурге против «Динамо».

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