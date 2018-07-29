Ещё
Прогнозы и ставки на футбол 29 июля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прогнозы и ставки на футбол 29 июля 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Арсенал» — «Динамо» Футбол. Чемпионат России. 1-й тур  В данной паре букмекеры не видят явного фаворита, но мы все же отдадим преимущество «Динамо», которое значительно лучше проявило себя в предсезонных матчах.
«Бело-голубые» потерпели поражение только от «Зенита» (0:5), при этом одержав сразу четыре победы, в том числе над немецкой «Арминией» (4:1).
А вот «оружейники» преимущественно играли вничью или проигрывали, а победить им удалось лишь скромный австрийский «СВ Воргль» (3:0).
Все прогнозы на футбол
Кроме того, «Динамо» активнее поработало на трансферном рынке, что должно вселять оптимизм. Ждем от столичного клуба успешной игры в Туле.
Ставка: победа «Динамо» с форой 0 за 1,95.
«Рубин» — «Краснодар» Футбол. Чемпионат России. 1-й тур  И «Рубин», и «Краснодар» в межсезонье значительно обновили состав, потеряв лидеров, среди которых Ивелин Попов, Кристиан Нобоа и Андреас Гранквист.
Впрочем, больше всего изменения затронули как раз казанский клуб. Получается так, что Курбан Бердыев строит практически команду с нуля, что может негативно сказаться в начале сезона.
У «горожан» все же более стабильный и качественный состав, да и летние трансферы не могут не радовать, поскольку Урош Спаич и Кристиан Куэва считаются довольно сильными игроками.
Конечно, для «Рубина» большим плюсом станет фактор домашнего поля, где ему обеспечена поддержка. Однако в победу казанцев нам почему-то не верится, поэтому ставим на то, что гости не проиграют.
Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1,47.
«Авангард» — «Факел» Футбол. Первенство ФНЛ. 3-й тур  Курский «Авангард» начал новый сезон не так уверенно, как хотел. В первом туре он на своем поле проиграл «Шиннику» (1:2), а во втором разошелся миром со «Спартаком-2» (0:0), хотя некоторое время играл в большинстве.
В то же время «Факел» сыграл еще хуже, проиграв «Томи» (0:2) и «Сочи» (1:2) в стартовых турах сезона.
Воронежская команда в прошлом сезоне чудом избежала вылета в ФНЛ. Она заняла последнее место в турнирной таблице, но ее спасло то, что многие команды попросту снялись с первенства.
Кроме того, в межсезонье «Факел» остался без главного тренера, а его Игорь Пывин сейчас лишь временно руководит командой.
Похоже на то, что у «Авангарда» появился хороший шанс впервые в сезоне одержать победу, ведь соперник имеет слишком много внутренних проблем, мешающих ему полностью сосредоточиться на футболе.
Ставка: победа «Авангарда» за 1,70.
Общий коэффициент — 4,87.
LiveSport.Ru: последние новости
Гамова раскритиковала присвоение игрокам сборной России званий ЗМС Под знаком медведя: 10 ожиданий от нового сезона РПЛ «Арсенал» Тула — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губерниев вступил в перепалку с олимпийским чемпионом22
Гамова ответила на травлю в Сети315
Награждение футболистов возмутило российских спортсменов661
Тарасова высказалась о наградах для футболистов564
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
01:17
«Ненормально хорош»: все восторгаются голом Шакири
Футбол Статьи
00:23
Черчесов оставил игроков без вина на встрече с Путиным
Футбол
02:31
Гамова ответила на травлю в Сети
Волейбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
00:10
Фалькао поприветствовал Головина по-русски
Футбол Прочее
01:20
«Признайте Макларена»: почему легкоатлетов не пускают в Европу
Легкая атлетика Статьи
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
Путин вручает награды футболистам
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение