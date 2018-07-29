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Тренер московского «Динамо» поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом»
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Тренер московского «Динамо» поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, чего можно ждать от матча команды с тульским «Арсеналом» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
"Хочется, чтобы чемпионат побыстрее начался, потому что сборы сборами, но всегда в этот период тяжело морально. Ребята хотят играть уже официальные матчи. Ждем, волнуемся, но не боимся.
Что касается «Арсенала», то ушел основной их форвард Артем Дзюба, который был арендован у "Зенита". Командная игра немного перестроилась. Те записи, которые есть, мы просмотрели, проанализировали. Думаю, команду разобрали.
Все отлично, все здоровы и готовы к матчу", — заявил специалист.
"Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» перейдет в «Арсенал».
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