Тренер московского «Динамо» поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, чего можно ждать от матча команды с тульским «Арсеналом» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

"Хочется, чтобы чемпионат побыстрее начался, потому что сборы сборами, но всегда в этот период тяжело морально. Ребята хотят играть уже официальные матчи. Ждем, волнуемся, но не боимся.

Что касается «Арсенала», то ушел основной их форвард Артем Дзюба , который был арендован у "Зенита" . Командная игра немного перестроилась. Те записи, которые есть, мы просмотрели, проанализировали. Думаю, команду разобрали.

Все отлично, все здоровы и готовы к матчу", — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» перейдет в «Арсенал».