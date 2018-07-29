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Гамова объяснила обиду на российских футболистов
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Гамова объяснила обиду на российских футболистов 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
Ранее серебряный призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по волейболу раскритиковала Минспорта из-за того, что футбольной сборной присвоили звание заслуженных мастеров спорта.
Екатерина Гамова написала в своём Instagram, что разочарована таким решением властей, поскольку подопечные Станислава Черчесова не смогли подняться на пьедестал ЧМ-2018, выбыли в четвертьфинале первенства. Подписчики спортсменки обрушились на неё с критикой. Как уточняет Lenta.ru, волейболистке напомнили о дорогих подарках, которые получают победители крупных спортивных турнирах.
«Машины и квартиры олимпийцы получают не от государства, а спонсоров, чтоб вы знали и не переживали так. Зависти в моем посте нет, лишь недоумение!» — ответила на это Гамова.
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