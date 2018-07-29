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Хохлов: «Игра „Арсенала“ изменилась после ухода Дзюбы»
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Хохлов: «Игра „Арсенала“ изменилась после ухода Дзюбы» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о грядущей встрече против тульского «Арсенала» в стартовом туре РФПЛ.
"С нетерпением ждём старта нового сезона. Сборы сборами, но ребятам хочется почувствовать вкус официальных матчей. Волнуемся, но не боимся. Что касается «Арсенала», то я бы отметил уход форварда Артёма Дзюбы, который вернулся в "Зенит". Игра туляков немного перестроилась. Я думаю, что мы разобрали соперника посредством записей, которые были в нашем распоряжении", — цитирует специалиста пресс-служба клуба.
Матч состоится сегодня, 29 июля, начало — 16:30 мск.
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