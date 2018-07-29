Хохлов: «С уходом Дзюбы игра „Арсенала“ немного перестроилась»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

«Хочется, чтобы чемпионат побыстрее начался, потому что сборы сборами, но всегда в этот период тяжело морально. Ребята хотят играть уже официальные матчи. Ждем, волнуемся, но не боимся.

Что касается «Арсенала», то ушел основной их форвард Артем Дзюба , который был арендован у «Зенита» . Командная игра немного перестроилась. Те записи, которые есть, мы просмотрели, проанализировали. Думаю, команду разобрали.

Все отлично, все здоровы и готовы к матчу», — сказал Хохлов в интервью клубной пресс-службе.

Матч «Арсенал» — «Динамо» состоится 29 июля. Начало — в 16:30 мск.