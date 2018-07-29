«Казань Арена» на матче «Рубин» — «Краснодар» была заполнена менее, чем на треть

«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче 1-го тура чемпионата России — 2:1. Матч состоялся на «Казань Арене». Во время игры на трибуны стадиона пришли 13 884 зрителя. Вместительность стадиона составляет 45 379 человек.