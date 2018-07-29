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«Казань Арена» на матче «Рубин» — «Краснодар» была заполнена менее, чем на треть
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«Казань Арена» на матче «Рубин» — «Краснодар» была заполнена менее, чем на треть 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Фото: Живая Кубань
«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче 1-го тура чемпионата России — 2:1. Матч состоялся на «Казань Арене».
Во время игры на трибуны стадиона пришли 13 884 зрителя. Вместительность стадиона составляет 45 379 человек.
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