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«Казань Арена» на матче «Рубин» — «Краснодар» была заполнена менее, чем на треть
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«Казань Арена» на матче «Рубин» — «Краснодар» была заполнена менее, чем на треть
Спорт-Экспресс
59 минут назад
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Фото:
Живая Кубань
«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче 1-го тура чемпионата России — 2:1. Матч состоялся на «Казань Арене».
Во время игры на трибуны стадиона пришли 13 884 зрителя. Вместительность стадиона составляет 45 379 человек.
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