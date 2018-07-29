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Котировки букмекеров на матч «Рубин» — «Краснодар»
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Котировки букмекеров на матч «Рубин» — «Краснодар» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
В воскресенье, 29 июля, в Казани пройдет матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Краснодаром». Игру принимает стадион «Казань Арена». Начало встречи — 19.00 по московскому времени.
Winline оценивает шансы «Рубина» на успех с коэффициентом 2,71, а «Динамо» — 2,91. Ничья оценивается с коэффициентом 3,10.
Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline — здесь.
"Рубин" — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, 29 июля 2018, онлайн-трансляция матча — начало в 19.00 (время московское)
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