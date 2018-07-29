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«Енисей» — «Зенит». Прогноз и ставка Дениса Казанского
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«Енисей» — «Зенит». Прогноз и ставка Дениса Казанского 

SovSport.Ru 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал прогноз на матч «Енисей» — «Зенит» в рамках 1-го тура РПЛ сезона-2018/19. Встреча начнется 29 июля в 14.00 мск. Эксперт полагает, что обе команды отметятся забитыми мячами.
Дебютная игра это всегда интересно. Тем более «Енисей» стартует в Премьер-Лиге матчем против большой российской команды. «Зенит» пока совершенно непонятен. На данный момент главному тренеру сине-бело-голубых важнее определиться с тем, кого он не будет держать в команде. Думаю, что на притирку в «Зените» уйдет достаточно много времени. И сейчас очень хороший момент сыграть против петербургской команды.
Я не думаю, что «Енисей» сопоставим по классу с коллективом Семака. Но полагаю, что на кураже команда Аленичева обязательно забьет. Ну а в голе «Зенита» сомнений мало. Поэтому предлагаю вам остановиться на варианте «обе забьют».
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