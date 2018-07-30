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«Уфа» — «Локомотив». Прогноз и ставка Дениса Казанского
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«Уфа» — «Локомотив». Прогноз и ставка Дениса Казанского 

SovSport.Ru 32 минуты назад
Фото: SovSport.Ru
Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал прогноз на матч «Уфа» — «Локомотив» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Встреча начнется 30 июля в 18.00 по московскому времени. Эксперт предлагает поставить на ничью в первом тайме.
Первый официальный матч Сергея Томарова в Премьер-Лиге в роли главного тренера «Уфы». Мы уже видели, как башкирская команда сыграла в рамках квалификации Лиги Европы против «Домжале». Ответная игра будет невероятно важна, и, скорее всего, все свое внимание «Уфа» сосредоточит именно на ней.
«Локомотив» в Суперкубке не произвел серьезного впечатления. Но оно и странно было бы, если бы немедленно, с первого же матча сразу заблистала эта команда.
Я думаю, что здесь будет достаточно упорная игра. И не так много шансов предоставит команде соперника «Уфа», которая вновь играет в 3 центральных защитника. Ожидаю здесь ничьи в первом тайме.
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