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Дмитрий Аленичев: «С ЦСКА моделировали игру с „Зенитом“
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Дмитрий Аленичев: «С ЦСКА моделировали игру с „Зенитом“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в преддверии матча 1-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что команды находятся в равных условия, а он не сомневается в своих подопечных.
— Последнее время все говорят о синтетике, — отметил Аленичев в интервью канала «Матч-Премьер». — Но не только в Тюмени она. Также в Уфе играют на синтетике, в Екатеринбурге. Не надо зацикливаться на этом.
Играть с «Зенитом» мы были готовы изначально. Потому что обычно команде, которая только выходит в премьер-лигу, в первом туре играет с одним из фаворитов. В этом нет проблем, я уверен в своих ребятах.
— Сегодня в стартовом составе сразу 9 новичков. Не будет проблем со взаимопониманием и сыгранностью?
— Конечно, есть некоторые проблемы в связи с этим. Но и у «Зенита» есть проблема в этом отношении. Сборники только недавно вернулись в команду. Думаю, мы находимся в равных условиях. Недавно мы провели контрольную встречу против ЦСКА, где новички показывали неплохое взаимодействие. Надеюсь, сегодня будет то же самое.
— В игре с ЦСКА вы моделировали матч с «Зенитом»?
— Ну да, мы действительно моделировали. Схема и состав сегодня на 90 процентов такой же, как в игре с ЦСКА.
Енисей — Зенит
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