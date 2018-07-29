Аленичев: «Енисей» находится в равных условиях с «Зенитом»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» , который пройдёт в Тюмени.

«Почему-то в последнее время все говорят про синтетику, но синтетика не только в Тюмени, но и в Уфе, в Оренбурге. Поэтому не надо зацикливаться на этом. Мы были готовы к тому, что в первом туре сыграем против «Зенита», потому что команды, которые выходят в Премьер-Лигу, обычно сразу же встречаются с фаворитами турнира. Но я не считаю, что в этом есть какая-то проблема. Уверен в своих ребятах.

Девять новичков в стартовом составе «Енисея»? Конечно, есть некоторые проблемы с сыгранностью, но я думаю, что и у «Зенита» тоже есть проблемы, у них только вернулись игроки сборной. Поэтому мы находимся в равных условиях. Совсем недавно мы провели заключительную контрольную игру против ЦСКА, где, в принципе, новички показывали неплохое взаимодействие. Надеюсь то же самое увидеть и сегодня», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».