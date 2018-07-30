Стали известны победители финала чемпионата России по пляжному регби 

В Центре пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе состоялся розыгрыш финала чемпионата России по пляжному регби. В мужском турнире победила «Дружина» (Бердск). В женских соревнованиях первенствовали спортсменки РК «ЦОП Москомспорта» (Москва). Итоги финала чемпионата России по пляжному регби. Мужчины 1. «Дружина» (Бердск). 2. РСДЮСШОР «Динамо» (Казань). 3. ЦСКА (Москва). 4. «Энергия» (Казань). 5. «Динамо» (Москва). 6. «ВВА-дубль» (Монино). 7. Сборная Самарской области. 8. «Нара» (Наро-Фоминск). 9. «Ростов» (Ростов на Дону). 10. «Башнефть» (Уфа). 11. «Белые Акулы» (Иваново). 12. «Гвозди» (Воронеж). 13. «Тушино» (Москва).
Женщины 1. «ЦОП Москомспорта» (Москва). 2. «Витязь» (Пермь). 3. «Энергия» (Казань). 4. ЦСКА (Москва). 5. «Металлург» (Видное). 6. «Альфа-РУДН» (Москва). 4-5 августа на Водном стадионе второй год подряд пройдёт чемпионат Европы по пляжному регби. Мужская сборная России является действующим вице-чемпионом Европы, женская команда России в 2017 году выиграла золотые медали.