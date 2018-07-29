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Стали известны стартовые составы на матч первого тура РПЛ «Арсенал» — «Динамо»
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Стали известны стартовые составы на матч первого тура РПЛ «Арсенал» — «Динамо» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и московского «Динамо» на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Кангва.
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Морозов, Шунич, Жоаозиньо, Соу, Черных, Теттех, Луценко, Панченко.
Матч пройдет в Туле и начнется в 16.30 по московскому времени.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее тренер московского «Динамо» поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом».
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