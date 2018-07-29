Стали известны стартовые составы на матч первого тура РПЛ «Арсенал» — «Динамо»

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и московского «Динамо» на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт"

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Кангва.

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Морозов, Шунич, Жоаозиньо, Соу, Черных, Теттех, Луценко, Панченко.

Матч пройдет в Туле и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ранее тренер московского «Динамо» поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом».