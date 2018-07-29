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«Зенит» дожал «Енисей», забив два мяча в концовке встречи
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«Зенит» дожал «Енисей», забив два мяча в концовке встречи 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В матче первого тура чемпионата России по футболу питерский "Зенит" победил в Тюмени красноярский «Енисей» со счетом 2:0. В концовке встречи в составе клуба из Санкт-Петербурга точными ударами отметились нападающий Артем Дзюба (81') и полузащитник Далер Кузяев (85').
Игра против «Енисея» стала первой официальной для Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».
"В первом тайме нам не хватало только забитых мячей, — сказал Семак после финального свистка в телеэфире. — Были неплохие моменты, но, к сожалению, не забили. В первом тайме немного присутствовала нервозность, чуть-чуть не хватало баланса, были необязательные потери. Наверное, привыкали к полю. Во втором тайме баланс в атаке и обороне более-менее соблюдался, выпустили свежих футболистов, которые усилили игру. Смогли забить, и, конечно, всегда легче играть, когда ты забиваешь команде с массированной обороной".
Сегодня в программе игрового дня еще два матча: «Арсенал» — «Динамо» М и "Рубин" — «Краснодар».
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