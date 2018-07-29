Ещё
Сергей Семак — о победе над «Енисеем»: «Справедливые три очка»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Семак — о победе над «Енисеем»: «Справедливые три очка» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его команда не продемонстрировала идеальной игры в матче 1-го тура РПЛ против «Енисея» (2:0).
— К сожалению, нам не удалось забить в первом тайме, — сказал Семак в эфире канала «Матч Премьер». — Наверное, присутствовала нервозность, мы привыкали к полю. Первый тайм уступил второму по качеству игры — во 2-й половине встречи у нас появился баланс между атакой и обороной.
Замены также усилили игру. Ребята — молодцы. Не могу сказать, что мы провели идеальный матч, но полученные три очка являются справедливыми.
Выпустил Кузяева, поскольку хотел освежить и усилить игру, давить на соперника. Он прекрасно справился с поставленными задачами.
Енисей — Зенит
Таблица переходов РФПЛ // Все о чемпионате России по футболу — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Дмитрий Губерниев: "Общался вчера с Дзюбой. Человек по-другому на жизнь стал смотреть после чемпионата мира" Динияр Билялетдинов: "Нам в 2008 году тоже давали ЗМС за третье место на чемпионате Европы" Кузяев шикарным ударом удвоил преимущество "Зенита" в игре с "Енисеем"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова показала интимное фото30
Награды футболистам раскололи российский спорт160
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов179
Губерниев поспорил с олимпийским чемпионом80
Гамова ответила на травлю в Сети460
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
01:17
«Ненормально хорош»: все восторгаются голом Шакири
Футбол Статьи
00:23
Черчесов «наказал» сборную на встрече с Путиным
Футбол
02:31
Гамова ответила на травлю в Сети
Волейбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
00:10
Фалькао поприветствовал Головина по-русски
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение