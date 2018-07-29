Сергей Семак — о победе над «Енисеем»: «Справедливые три очка»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его команда не продемонстрировала идеальной игры в матче 1-го тура РПЛ против «Енисея» (2:0).

— К сожалению, нам не удалось забить в первом тайме, — сказал Семак в эфире канала «Матч Премьер». — Наверное, присутствовала нервозность, мы привыкали к полю. Первый тайм уступил второму по качеству игры — во 2-й половине встречи у нас появился баланс между атакой и обороной.

Замены также усилили игру. Ребята — молодцы. Не могу сказать, что мы провели идеальный матч, но полученные три очка являются справедливыми.

Выпустил Кузяева, поскольку хотел освежить и усилить игру, давить на соперника. Он прекрасно справился с поставленными задачами.

Енисей — Зенит

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