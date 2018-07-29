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Кононов: передо мной стоит задача закрепить завоёванные в прошлом году позиции
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Кононов: передо мной стоит задача закрепить завоёванные в прошлом году позиции 

Чемпионат.com 49 минут назад
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ против московского «Динамо».
«Если брать прошлый год, Божович играл в достаточно атакующий футбол, было много позиционных атак, как и быстрых, то есть был баланс. У нас в определённом смысле есть с ним сходство.
Честно говоря, спарринги с голландскими клубами — это не наш выбор. Но я рад, что так получилось. Всё, что задумывали, удалось опробовать. Голландский чемпионат достаточно высокого уровня, команды играют в первую очередь от атаки. Нам хотелось посмотреть, как мы будем играть на уровне этих команд. В чём-то им уступали, а в чём-то превосходили. Думаю, что эти спарринги нам очень помогли.
Передо мной стоит задача закрепить завоёванные в прошлом году позиции, создать команду, которая будет достаточно уверена в себе, играя для болельщиков. Нам нужно выходить на каждый матч и делать результат. А в дальнейшем уже будем планировать нашу работу», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».
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