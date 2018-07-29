Кононов: передо мной стоит задача закрепить завоёванные в прошлом году позиции

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ против московского «Динамо».

«Если брать прошлый год, Божович играл в достаточно атакующий футбол, было много позиционных атак, как и быстрых, то есть был баланс. У нас в определённом смысле есть с ним сходство.

Честно говоря, спарринги с голландскими клубами — это не наш выбор. Но я рад, что так получилось. Всё, что задумывали, удалось опробовать. Голландский чемпионат достаточно высокого уровня, команды играют в первую очередь от атаки. Нам хотелось посмотреть, как мы будем играть на уровне этих команд. В чём-то им уступали, а в чём-то превосходили. Думаю, что эти спарринги нам очень помогли.

Передо мной стоит задача закрепить завоёванные в прошлом году позиции, создать команду, которая будет достаточно уверена в себе, играя для болельщиков. Нам нужно выходить на каждый матч и делать результат. А в дальнейшем уже будем планировать нашу работу», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».