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«Арсенал» — «Динамо»: москвичи остались в меньшинстве на 7-й минуте встречи
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«Арсенал» — «Динамо»: москвичи остались в меньшинстве на 7-й минуте встречи 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
«Динамо» осталось в меньшинстве в матче 1-го тура РПЛ против «Арсенала». На 7-й минуте встречи прямую красную карточку получил хавбек Абдул Телле.
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