Хагуш: «Арсенал» сам перестал играть, позволив «Динамо» атаковать"

Игроки «Арсенала» подвели итоги матча с «Динамо» (0:0) в эфире клубного канала.

— Первый матч сезона, каким он вообще получился? Как оцениваете результат матча с «Динамо»?

— Настраивались играть на победу, сегодня первый домашний матч, большая ответственность. Конечно, в первую очередь повлияло удаление игрока в самом начале матча. Видно было, что сопернику пришлось немного перестраивать игру, но мы все равно от своей игры не отходили. Я считаю, мы играли лучше, моментов создали больше, должны были выигрывать сегодня.

— Был сегодня сэйв в моменте с Рыковым. Как вообще сориентировались в этой ситуации?

— Непростой момент получился, Рыков добивал после отскока из-под игроков мяч вылетел, но успел сложиться и среагировать, удачно отбил в сторону, все хорошо получилось.

Конечно, хорошо, что сыграли на ноль. Вообще для вратаря и оборонительной линии это важно. И для всей команды игра на ноль сзади — это плюс, так что работаем дальше, все нормально.

Защитник Анри Хагуш:

— Жаркая погода для двух команд. Я думаю, она никак не сказалась на игре. Я думаю, что для команды это неудовлетворительный результат, потому что мы не выиграли дома. Первую домашнюю игру выигрывать мы были обязаны.

Это мы перестали играть, позволив «Динамо» играть в атаку. Надо было более агрессивно действовать впереди, больше вперед играть, индивидуально брать на себя, и тогда были бы моменты, и мы бы одержали победу.

— Болельщики сегодня пришли в большом количестве, ожидали, что будет такое начало сезона с их стороны?

— Я не первый год в команде. Они всегда поддерживают, нет разницы, какая погода, всегда приятно, когда они приходят.

"Зенит" , как с ним играть? И как налаживать игру в атаке, потому что показалось, что сегодня не хватало в атаке одного человека, который мог и забить?

— Атакует вся команда, и мы сейчас, когда соберемся, все просмотрим, проанализируем, сделаем выводы и поедем в Питер.

— Тяжело было входить в игру. Со стороны казалось, что игра не быстрая, но когда вошел, в первые пять минут сразу ноги подсели, то есть, не так как со стороны. Но потом продышался, разбежался и более уверенно себя чувствовал.

Мне дали пас, я обыграл защитника, прокинул мяч, там был шанс подставиться на пенальти, но решил идти до конца и пробил в ближний угол. Несильный удар получился, вратарь мяч зафиксировал.

Я выходил, полные трибуны, не обращал внимания на жару, хотел просто играть, и чтобы команда победила.