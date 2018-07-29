Кононов: «Арсенал» и при Божовиче играл в достаточно атаующий футбол"

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов перед матчем с «Динамо» поделился мнением о стиле игры команды в эфире канала «Матч Премьер».

— Ваш «Краснодар» всегда очень много владел мячом. У «Арсенала» есть похожие качества, чтобы соответствовать?

— Если брать прошлый год, то Миодраг Божович также играл в достаточно атакующий футбол, много было атак позиционных, также как и быстрых, то есть был баланс. Поэтому у нас в определенном смысле есть сходства.

Нам нужно выходить на каждый матч, в этом наша задача, делать результат. А дальнейшая цель будет в зависимости от того, как будем играть, дальше будем планировать.