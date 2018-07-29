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Далер Кузяев: Прежде всего рад, потому что одержали победу
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Далер Кузяев: Прежде всего рад, потому что одержали победу 

Советский спорт 26 минут назад
Фото: Советский спорт
— Помню, что был длинный заброс, Олег Шатов был первый на мяче, скинул мне, я его принял, была возможность ударить, и получилось забить.
Семак сдал в Тюмени первый тест сезона. «Зенит» стартовал с победы над «Енисеем»
— Сегодня вы вышли на замену, освежили игру. Никакой другой матч это не напомнило? — Мне уже все об этом напомнили! Действительно, год назад так же на замену вышел, забил. Но прежде всего рад, потому что одержали победу. — Как поле? Как стадион? Каково здесь играть в Тюмени? — Нормально, ничего особенного… Единственное — синтетика… Я привык больше на настоящем поле играть, но это небольшая проблема для меня, — приводит слова Кузяева пресс-служба «Зенита».
Отметим, что Кузяев на 85-й минуте удвоил преимущество «Зенита» в матче против красноярской команды.
В следующем туре 4 августа «Зенит» на своем поле примет тульский «Арсенал».
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