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Почему «Енисей» не удержал ничью в матче с «Зенитом»? Мнение Аленичева
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Почему «Енисей» не удержал ничью в матче с «Зенитом»? Мнение Аленичева 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев остался доволен тем, как команда провела первый тайм матча против "Зенита" (0:2) в 1-м туре чемпионата России-2018/19. Команда из Красноярска пропустила оба мяча в последние 10 минут второго тайма.
— Поздравляю болельщиков «Енисея» с официальным дебютом в российской премьер-лиге, а «Зенит» с заслуженной победой, — цитирует Аленичева официальный сайт «Енисея». — В первом тайме мне понравилось, как мы играли. Особенно в обороне. Во втором тайме сыграла роль психология футболистов. Мы отошли назад, начали играть на удержание счета, «Зенит» владел инициативой. В последние 15 минут подсели, чем соперник, к сожалению для нас, и воспользовался.
Енисей — Зенит
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