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Защитник «Зенита» Иванович остался недоволен полем в матче первого тура c «Енисеем»
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Защитник «Зенита» Иванович остался недоволен полем в матче первого тура c «Енисеем» 

RT на русском 1 час назад
Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович после гостевой победы на красноярским «Енисеем» (2:0) остался недоволен покрытием на стадионе «Геолог» в Тюмени, где состоялся матч.
«Поле тяжёлое. Все до сих пор думают о чемпионате мира, великолепных стадионах. А нам приходится играть на этом поле… Тем не менее даже на нём мы показали достаточно качественный футбол и выиграли», — приводит слова сербского футболиста «Чемпионат».
«Енисей» проводит домашние матчи в Тюмени, так как стадион «Центральный» в Красноярске находится на реконструкции перед Универсиадой-2019. Первую игру на реконструированном стадионе «Енисей» может провести осенью.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал первую победу клуба из Санкт-Петербурга в сезоне.
RT на русском: последние новости
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