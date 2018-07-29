Защитник «Зенита» Иванович остался недоволен полем в матче первого тура c «Енисеем»

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович после гостевой победы на красноярским «Енисеем» (2:0) остался недоволен покрытием на стадионе «Геолог» в Тюмени, где состоялся матч.

«Поле тяжёлое. Все до сих пор думают о чемпионате мира, великолепных стадионах. А нам приходится играть на этом поле… Тем не менее даже на нём мы показали достаточно качественный футбол и выиграли», — приводит слова сербского футболиста «Чемпионат».

«Енисей» проводит домашние матчи в Тюмени, так как стадион «Центральный» в Красноярске находится на реконструкции перед Универсиадой-2019. Первую игру на реконструированном стадионе «Енисей» может провести осенью.