«Динамо» вдесятером завоевало ничью против «Арсенала» 

Футболисты московского «Динамо» стартовали в новом сезоне Российской премьер-лиги матчем в Туле против местного «Арсенала». Подопечные Дмитрия Хохлова разошлись миром с туляками, завершив игру безрезультативной ничьей — 0:0.
При этом примечательно, что динамовцы практически весь матч играли в меньшинстве после того, как полузащитник «бело-голубых» Абдул Теттех за грубый фол против «канонира» Горана Чаушича получил прямую красную карточку. Момент произошел на седьмой минуте поединка.
Напомним, что ранее в воскресенье была сыгран еще один матч — питерский "Зенит" на выезде обыграл «Енисей». Воскресную программу закроет поединок в Казани, где «Рубин» встретится с «Краснодаром».