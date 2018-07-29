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«Динамо» вдесятером завоевало ничью против «Арсенала»
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«Динамо» вдесятером завоевало ничью против «Арсенала» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Футболисты московского «Динамо» стартовали в новом сезоне Российской премьер-лиги матчем в Туле против местного «Арсенала». Подопечные Дмитрия Хохлова разошлись миром с туляками, завершив игру безрезультативной ничьей — 0:0.
При этом примечательно, что динамовцы практически весь матч играли в меньшинстве после того, как полузащитник «бело-голубых» Абдул Теттех за грубый фол против «канонира» Горана Чаушича получил прямую красную карточку. Момент произошел на седьмой минуте поединка.
Напомним, что ранее в воскресенье была сыгран еще один матч — питерский "Зенит" на выезде обыграл «Енисей». Воскресную программу закроет поединок в Казани, где «Рубин» встретится с «Краснодаром».
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